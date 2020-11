Massa Finalese, Cavazzoli: “Serve con urgenza medico di famiglia anche provvisorio”

Il Gruppo all’Unione dei Comuni Area Nord (UCMAN) ha depositato una Interpellanza nella giornata di ieri per sollecitare il Presidente Pro-Tempore e la giunta dell’Unione affinché si prodighi per sollecitare l’AUSL di Modena, nell’interesse di oltre 900 cittadini e delle rispettive famiglie di Massa Finalese.

Da diversi giorni è andato in quiescenza lo “storico” medico di famiglia Andrea Serafini, professionista che seguiva appunto più di 900 cittadini della frazione di Massa Finalese.

L’AUSL di Modena ha comunicato che il “bando” di recente tenuto per l’assegnazione dell’incarico lasciato dal medico pensionato è andato deserto.

Fratelli d’Italia dell’Area Nord ed in particolare il consigliere del comune di Finale Emilia e dell’UCMAN Giorgio Cavazzoli, hanno depositato a tal proposito una interpellanza nella quale si chiede ai vertici dell’Unione di farsi parte attiva presso i dirigenti di Area (NORD) e provinciali dell’Azienda Sanitaria Locale, affinché venga per lo meno identificato un medico che anche provvisoriamente s’insedi a Massa Finalese, per seguire i tanti cittadini lasciati senza assistenza sanitaria! Siamo a conoscenza che molti di questi sono affetti da malattie croniche, sono allettati ed in questo periodo di COVID non possono di certo essere lasciati soli.

Pertanto i consiglieri dell’UCMAN Cavazzoli, Lugli e Venturini, insieme all’assessore di Finale Emilia Gianluca Borgatti, si attendono a breve una risposta risolutoria dall’AUSL modenese; a tal proposito si comunica che sia la Presidente provinciale modenese di Fratelli d’Italia (Ferdinando Pulitano’) sia i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, in particolare il modenese Michele Barcaiuolo, sono stati informati dettagliatamente della situazione e provvederanno nei loro ambiti, a far presente alla giunta della emiliano-romagnola l’ingiustificabile ed incompressibile situazione di Massa Finalese per la quale la giunta comunale non ha alcuna responsabilità, anzi Sindaco e la giunta hanno reso disponibili dei locali in Massa Finalese per ospitare l’ambulatorio del nuovo medico della frazione, oramai assente da troppo tempo!

