Mirandola, Azzolini: “Ma la Giunta ce l’ha un disegno sulla sanità?”

“Di solito, un Consiglio aperto si fa per illustrare le proposte della Giunta e ascoltare le opinioni dei cittadini e dei gruppi politici, ma in questo caso la Giunta un disegno ce l’ha?”: il segretario del Partito democratico di Mirandola guarda con un po’ di scetticismo alla iniziativa organizzata per la giornata di mercoledì, visto che all’ordine del giorno sembra esserci solo la discussione delle proposte dei comitati pro-ospedale, nonostante la presenza di ospiti qualificati. Ecco la dichiarazione di Marco Azzolini:

“Domani a Mirandola si terrà un Consiglio comunale aperto sulla sanità e l’ospedale, alla presenza di Gian Carlo Muzzarelli, presidente della CTSS e di Antonio Brambilla, direttore generale dell’ASL di Modena e di un referente dei comitati e delle associazioni a sostegno del Santa Maria. Dobbiamo dire che “aperto” ci sembra, in questo caso, un aggettivo forte, dato che, al momento, non abbiamo ancora capito come un cittadino potrà partecipare attivamente. Di solito, un Consiglio aperto si fa per illustrare le proposte della Giunta e ascoltare le opinioni dei cittadini e dei gruppi politici. Stando però all’organizzazione dei lavori che ci hanno comunicato, sembra che saremo chiamati a discutere le proposte dei comitati pro-ospedale. Niente di male, è ovvio: noi siamo interessati al merito, abbiamo presentato da tempo le nostre proposte, ottenendo già importanti risultati. Abbiamo fiducia che incontreranno il consenso dei cittadini e l’ascolto del dirigente dell’azienda come del presidente della Conferenza territoriale socio-sanitaria provinciale. Un dubbio però è lecito: la Giunta ce l’ha un disegno o ha bisogno di mandare avanti altri? Confidiamo che i comitati sapranno dimostrare la loro autonomia, perchè questa maggioranza non ha bisogno di supporters, ma di contenuti”.

