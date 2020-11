Mirandolexit, doveva arrivare il 31 ottobre, ma non c’è traccia del piano dell’esperto per riorganizzare l’Unione. Lo denuncia la Lega. Si legge in una nota dei consiglieri dellìUnone salviniani:

“Piano di riorganizzazione dell’Unione in funzione dell’uscita di Mirandola dall’UCMAN: a quando? Perché, lo aspettavamo il 31 ottobre scorso, data per altro di scadenza e pattuita da presidenza e giunta, ma al momento non è pervenuto assolutamente nulla, né a noi né ad altri. Ci troviamo dunque di fronte all’ennesima lungaggine targata UCMAN? Se non è così, invitiamo il presidente a rispondere in modo dettagliato all’interpellanza che abbiamo presentato oggi, e a presentare i documenti a riguardo, documenti che dovevano essere pronti da oltre due settimane.”

Come da accordi antecedentemente presi – fa notare il Gruppo Lega del Consiglio dell’Unione dei Comuni Modenesi dell’Area Nord – il Presidente e la Giunta dell’UCMAN, a seguito della decisione di Mirandola di recedere dall’Unione, hanno conferito un incarico al Dott. Giuseppe Canossi (selezionato tramite bando pubblico di circa 27 mila euro, Ndr) per realizzare un accurato ed organico piano di riorganizzazione della macrostruttura dell’Unione (Aree, Servizi, Unità Operative, Uffici in line ed Uffici in staff) e della ridefinizione della dotazione organica e dei costi, con tanto di penali in caso di inadempienza.

“Da quello che ci risulta, ad oggi, di questo piano non c’è traccia alcuna. Ci preme semplicemente sottolineare la gravità della situazione creatasi proprio per l’inadempienza nei confronti del contratto stipulato tra l’Unione e il consulente Dott. Canossi. Senza contare il fatto, non di secondaria importanza che Mirandola ha già predisposto il piano economico finanziario di re-inserimento delle funzioni all’interno del Comune, mentre l’Unione è letteralmente ferma. Ragioni che ci hanno indotto a presentare un’interpellanza per chiedere se effettivamente, come ci risulta non siano stati rispettati i tempi previsti dall’accordo, oltre che di entrare in possesso nel più breve tempo possibile della documentazione ad oggi inesistente.”

Gruppo Lega per Salvini Premier – UCMAN

Lavinia Zavatti

Guglielmo Golinelli

Dorothy Borellini

Selena De Biaggi

Donato Bergamini

Agnese Zaghi

Giovanni Lodi