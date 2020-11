Novi, aggiornamento sui lavori di Piazza 1° Maggio

NOVI DI MODENA – In attesa del parere, da parte della Soprintendenza Regionale, in merito ad alcune varianti richieste rispetto al progetto originale, il Comune sta provvedendo a preparare i relativi atti, volti ad accogliere alcune segnalazioni da parte dell’ente regionale. Il cantiere sarà quindi sospeso per alcune settimane e riprenderà appena arriverà risposta da parte della Soprintendenza. Il comune ha sollecitato in merito alla necessità di un riscontro il più possibile immediato, in modo da poter riprendere i lavori perché possano essere terminati entro la data definita del 31 marzo.

