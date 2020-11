Occhio alla nuova truffa sulla sanificazione, ci hanno provato a Soliera

Occhio alla nuova truffa sulla sanificazione, ci hanno provato a Soliera. Il 3 novembre nel primo pomeriggio due falsi operatori sanitari si sono presentati all’abitazione di una settantenne del luogo e, con la scusa di fare una sanificazione dell’abitazione tentavano di accedere. L’anziana però, insospettitasi, non si è fatta sorprendere avvisando subito il 112.

Ai truffaldini non è rimasto altro che allontanarsi in fretta e furia, e, viste le ricerche subito attivate in zona dai Carabinieri, scomparendo proprio dalla zona.

