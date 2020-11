“Ospedale di Mirandola, a che punto siamo?” Se ne discute on line giovedì

MIRANDOLA – Domani sera, giovedì 12 novembre re, alle ore 21 si terrà “Ospedale di Mirandola. A che punto siamo?”, un incontro in videoconferenza che si propone di dar conto dello stato d’avanzamento del piano di potenziamento dei servizi e degli investimenti sull’Ospedale e suo territorio della Bassa Modenese. Organizza il gruppo Pd-liste civiche della Bassa Modenese.

Introdurrà e coordinerà i lavori Paolo Negro, capogruppo delle liste civiche PD Bassa Modenese. Interverranno: Carlo Tassi, presidente commissione Sanità dell’Unione dei Comuni; Orville Raisi, membro della medesimo Commissione Sanità e Lisa Luppi, Presidente dell’Unione dei Comuni. Concluderà la videoconferenza la consigliera regionale Emilia-Romagna Palma Costi. La conferenza si terrà in diretta streaming sulla pagina Facebook “PD Bassa Modenese”, con la possibilità quindi per tutti per partecipare e di interagire, formulano domande.

“Ai tempi del Covid non è possibile incontrarsi – spiega l’iniziativa Paolo Negro – ma la sanità, e lo dimostra proprio la fase che stiamo attraversando, svolge un ruolo centrale e vogliamo, con l’utilizzo di tutte le tecnologie possibili per continuare a tenere alta l’attenzione sul tema, dar conto del cammino compiuto da quando, poco più di un anno fa con nove assemblee pubbliche sul territorio, lanciammo la nostra proposta di potenziamento dell’Ospedale di Mirandola e dei servizi sanitari sul territorio”.

