Palestre chiuse per dpcm? A San Felice il Comune mette a dosposzione spazi all’aria aperta

L’Amministrazione comunale di San Felice sul Panaro ha messo a disposizione gli spazi all’aperto dei propri impianti sportivi per dare alle società sportive cittadine, bloccate dall’ultimo decreto del Presidente del Consiglio, la possibilità di poter proseguire la propria attività.

Tutte le società interessate hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, condividendo tra loro gli spazi. Il prossimo lunedì 2 novembre le attività “open” prenderanno il via. Ovviamente saranno rigidamente osservati tutti i protocolli previsti dalle varie federazioni. «Abbiamo deciso di intervenire per aiutare lo sport di base così fortemente penalizzato – spiega il consigliere comunale con delega allo Sport Paolo Pianesani – ma non solo. Nel nostro Comune ci sono attività, come per esempio le palestre o la piscina, che sono state bloccate dopo che avevano adottato protocolli severissimi, investendo anche ingenti risorse. Io stesso avevo verificato personalmente l’accuratezza con cui venivano effettuati controlli e igienizzazione. Ci auguriamo che la situazione possa al più presto tornare alla normalità e per il momento continueremo a sostenere le attività sportive».

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017