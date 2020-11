Pistola ritrovata a Novi di Modena, sequestrata dalla Polizia Locale Terre d’Argine

NOVI DI MODENA – Nei giorni scorsi un’insolita telefonata giunge alla centrale operativa del Comando della Polizia Locale, “mentre camminavo ho ritrovato una pistola nei pressi di un canale a Novi di Modena”.

Gli Agenti giunti sul posto, nei pressi di via Ponte Catena hanno preso in carico una pistola marca Beretta, con matricola parzialmente abrasa. E’ scattato pertanto il sequestro penale della pistola, per consentire ulteriori indagini e approfondimenti balistici dell’arma.

