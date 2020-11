Poliziotto di Mirandola salvò 3 ragazzi da incidente stradale, il web lo consacra grazie a un post su Facebook di Agente Lisa, la pagina più social friendly della Polizia italiana, che ne ha raccontato la storia domenica scorsa.

I fatti avvennero lo scorso ottobre quando il polizotto mentre rientrava a casa al termine del turno di lavoro, percorrendo strada Albareto, si è imbattuto in un autobus di linea che, uscito dalla carreggiata, forse a causa del maltempo, era attorno alle 14 finito nel fossato a bordo strada.

L’autobus, della linea 10, stava per raggiungere il capolinea di Albareto ed era partito dalla Nonantolana.

Incurante del pericolo, l’agente ha immediatamente prestato soccorso a tre ragazzini di 10 anni e al conducente, che erano rimasti intrappolati, riuscendo a estrarli illesi dall’abitacolo.

Racconta Agente Lisa:

Lui è Vincenzo del Commissariato di Mirandola (MO) ed è il super eroe di questi tre ragazzini. Di ritorno da scuola erano sul bus che è finito fuoristrada complice il maltempo. Anche Vincenzo stava tornando a casa al termine del servizio e si è fermato a dare una mano. Dal lato strada non c’erano sportelli quindi è entrato dal finestrino dell’autista e da lì li ha fatti uscire. Per l’autista che era in forte agitazione, invece, ha usato la leva di emergenza che ha fatto aprire le porte posteriori verso l’interno. Si è intrufolato nel mezzo, lo ha raggiunto e scivolando insieme sul lato inclinato del bus hanno raggiunto l’uscita posteriore in mezzo ai cespugli. La foto l’ha voluta scattare la mamma di uno dei ragazzini perché tutto è bene quel che finisce bene.

E bravo Vincenzo! #essercisempre