RiConcordia, focus web su opportunità e ai finanziamenti per reinsediarsi nel centro storico di Concordia

Giovedì 12 novembre alle ore 14.30 webinar in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Concordia con un focus dedicato alle opportunità e ai finanziamenti per reinsediarsi nel centro storico di Concordia. L’appuntamento rientra all’interno di riConcordia, il progetto promosso da Comune di Concordia, CNA, LAPAM e Fondazione Riusiamo l’Italia per innescare una progressiva rivitalizzazione del centro storico ora che siamo al rush finale della ricostruzione.

Il webinar vuole presentare a cittadini, imprenditori e associazioni di volontariato le linee generali del bando regionale per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati alla rivitalizzazione dei centri storici colpiti dal sisma del 2012. Contributi che possono arrivare fino al 70% dell’investimento con un ulteriore 10% per le imprese giovanili e femminili, quindi un’opportunità da non perdere per chi vuole trasformare un’idea imprenditoriale in realtà in un contesto che scommette sull’attrattività del centro storico.

Intervengono al webinar Aldo Stefanini, Assessore per gli interventi economici, commercio, attività produttive e promozione turistica del comune di Concordia sulla Secchia, Federico Cantelli, Area Sviluppo Settore Credito e Finanza di Lapam e Armando Cassanelli, Consulente incentivi alle imprese CNA Modena.

L’appuntamento di giovedì 12 novembre è il secondo di un ciclo di incontri pubblici sotto il titolo “riConcordia, idee per la rinascita”, volti a innescare la partecipazione di tutti i cittadini, facendo diventare patrimonio comune gli obiettivi, le idee e le opportunità del progetto.

Informazioni sul progetto sono disponibili sul sito www.riconcordia.it sulla pagina Facebook dedicata al progetto oppure scrivendo alla mail progetto.riconcordia@comune. concordia.mo.it

Diretta anche sulle pagine Facebook riConcordia e Fondazione Riusiamo l’Italia.

