Senza assicurazione e senza revisione da anni, furbetti dell’auto stangati tra Concordia e San Possidonio

La Polizia Locale Unione Comuni Modenesi Area Nord oltre a svolgere controlli anti covid anche a seguito di segnalazioni ha proseguito nei controlli stradali con lo strumento Targa System al fine di scovare chi circolava senza assicurazione e revisione.

I controlli stradali per individuare chi circolava senza assicurazione e revisione sono stati concentrati per piu di una settimana con l’impiego di due pattuglie nei Comuni di San Possidonio e Concordia sulle principali arterie stradali.

Il Targa System è una telecamera che rileva l’immagine del veicolo leggendo la targa (anche a velocità superiori a 90 km/h) e la trasmette a un PC collegato, che dopo averla memorizzata la inoltra ai database collegati al Ministero dell’Interno e alla Motorizzazione.

Se il veicolo risulta senza assicurazione o revisione, scatta la segnalazione all’altra pattuglia che provvede a fermare il veicolo privo di revisione o assicurazione per svolgere gli accertamenti di rito.

In dieci giorni di controllo con il Targa System gli operatori della Polizia Locale hanno controllato 4150 veicoli sequestrando in totale 9 veicoli privi di copertura assicurativa per un totale di sanzioni di 7800 euro (veicoli senza assicurazione un pericolo per la collettività) e 12 veicoli senza la revisione per un totale di 2100 euro.

Nel Comune di San Possidonio sono stati 5 i veicoli sequestrati in Via Provinciale (Volkswagen Golf , Fiat Punto, Citroen Picasso, Fiat Stilo, Furgone Peugeot, e Renaul Megane e 2 in Via Matteotti (Furgone Fiat Ducato e Opel Corsa).

Nel Comune di Concordia sono stati 2 i veicoli sequestrati in Via Per Novi località San Giovanni, perché privi di copertura assicurativa una Bmw e una Hyundai.

Tutti i proprietari dei veicoli sono stati sanzionati per 868 euro con sequestro del veicolo e i conducenti hanno avuto anche la decurtazione di 5 punti della patente di guida con il ritorno a casa comr passeggeri su un carroattrezzi.

Alcuni dei veicoli sequestrati risultavano scoperti di assicurazione da diversi mesi e in due casi i veicoli ne erano privi da più di un anno mentre in altri due casi da poco tempo perché si erano dimenticati di rinnovare la polizza.

I dodici veicoli invece privi di revisione sono stati individuati tutti nel Comune di San Possidonio in Via Provinciale Via Mazza e Via Matteotti.

I veicoli avevano revisioni scadute da più di sette mesi usufruendo anche della proroga prevista dal Covid che posticipava la revisione stessa ma in due casi la revisione era scaduta da quasi due anni.

A carico dei conducenti e proprietari è scattata la sanzione di euro 168 e l’obbligo di provvedere alla revisione periodica per tornare a circolare.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017