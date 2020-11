Tricolore a mezz’asta e ridotto a un cencio, così Massa Finalese commemora Unità nazionale e Forze Armate

MASSA FINALESE – Tricolore a mezz’asta e ridotto a un cencio, così Massa Finalese commemora il 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

La situazione in cui versava la bandiera italiana issata sul pennone a fianco della statua del Candido, monumento in memoria ai caduti di Massa Finalese di cui nel maggio 2019 era stato annunciato il restauro, ha provocato una pioggia di lamentele sui social, perchè lasciare in quelle condizioni un simbolo importante come la bandiera italiana, proprio nel giorno in cui si ricordano i sacrifici, anche in termini di vite umane, fatte per raggiungere l’unità nazionale, è sembrato offensivo.

Piccata di primo acchito, la risposta dell’amministrazione comunale di Finale Emilia a chi faceva notare la cosa sulla pagina Facebook istituzionale è stata piccata:

I valorosi si onorano con la sostanza e non con l apparenza.. Le bandiere sono al loro posto, vada ad onorare i nostri caduti e lasci perdere le sterili polemiche, se fossero con noi ora non capirebbero

Poi però, ad arrivare a sera, la bandiera logora era stata sostituita con un vessillo nuovo, che svettava all’altezza gisuta, in alto come al nostro Tricolore compete.

Segno che non erano sterili polemiche quelle dei cittadini, ma che era davvero il caso di cambiarlo, specie in un giorno speciale come il 4 novembre.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017