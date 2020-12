Agli anziani soli della Bassa arrivano le cartoline disegnate dai bimbi delle scuole paritarie

Nelle case di riposo della Bassa arrivano le cartoline disegnati dai bimbi delle scuole paritarie. Si tratta di un’iniziativa comune alle scuole d’infanzia paritarie Fism del nostro distretto.

In questo Natale insolito, dove gli abbracci negati fanno sentire ancora più il bisogno di abbracci, le insegnanti delle scuole d’infanzia paritarie Fism del distretto di Mirandola hanno raccolto pensieri e disegni dei bambini dopo uno scambio di idee, da cui sono nate ipotesi e soluzioni -straordinarie come solo i bambini sanno trovare!- per far sentire meno solo chi, perché in casa di riposo o perché malato, non può avere nemmeno il conforto dell’abbraccio di un caro a causa delle predisposizioni volte a proteggerlo.

I bambini sanno che queste persone possono essere meno sole: il loro abbraccio di auguri diventa quindi anche abbraccio di gratitudine verso chi, per “umana” professione, si prende cura di loro nelle case di riposo, negli ospedali, negli ambulatori medici…

In questa settimana saranno distribuite 1000 cartoline in questi luoghi di cura: un abbraccio grande 729 bambini (tanti sono quelli che frequentano queste scuole) per scaldare il cuore di chi si sente solo e per ringraziare chi se ne prende cura.

