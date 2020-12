Alla scuola privata 10 mila euro di soldi pubblici dal Comune di Cavezzo

Alla scuola privata 10 mila euro di soldi pubblici dal Comune di Cavezzo. Il contributo vuole coprire le spese sostenute dalla scuola dell’Infanzia paritaria “San Vincenzo De Paoli” per il per personale ausiliario impiegato per l’emergenza Coronavirus, Soldi pubblici alla struttura privata cattolica anche per l’igienizzazione degli ambienti, per le attrezzature quali carrelli, divisori esterni, segnaletica, termometri, materiale igienico, dispositivi per la sicurezza individuale come mascherine e camici, consulenze per la sicurezza. Un contributo “straordinario”, spiegano dal Comune, deliberato dalla Giunta della sindaca Lisa Luppi (Partito democratico)

I fondi ricevuti dal Governo per la scuola, invece, saranno usati per abbattere le rette pagate dai genitori dell’asilo nido comunale. Un fondo da 25 mila euro arrivato da Roma a Cavezzo come in tutti gli altri Comuni

