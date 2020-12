Allerta meteo, chiude ponte Motta

Per l’innalzamento del livello del fiume Secchia a causa della piena in corso, domenica mattina è stata decisa la chiusura di ponte Motta tra Cavezzo e Carpi. Lo ha comunicato la Provincia via SMS alert.

Risulta chiuso ponte Alto e ponte dell’Uccello, sul Secchia, e chiusa via Emilia Est Sul Panaro Navicello Vecchio tra Modena e Nonantola.

In montagna, a Sassuolo a Ponte Veggia, il Secchia ha superato il livello rosso raggiungendo fino i 12 metri e 74.

“Per il fiume Secchia: con un livello idrometrico a Ponte Alto (MO) di ben 11,10 metri alle ore 6:30, si va delineando una delle piene più importanti degli ultimi anni”, commenta il meteorologo Alessandro Bruscagi.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017