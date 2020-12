Allerta meteo, il fiume Panaro sotto sorveglianza

Il fiume Panaro è sotto sorveglianza e alla mattina di sabato 5 dicembre non desta particolari preoccupazioni. Mentre il Secchia è già cresciuto velocemente toccando quota 8 metri e 30 a ponte Alto e 8 metri e 97 a ponte Bacchello, e vista la situazione dei ponti costruiti attorno a Modena si è decisi di chiuderli in via precauzionale (leggi la notizia), il Panaro ha toccato 8 metri e 11 a Navicello e vista la sua conformazione, resta lontano dal suo livello rosso: è arancione.

Spiega il sindaco di Bomporto Angelo Giovannini:

Voglio tranquillizzare. Panaro è sotto soglia e al momento non preoccupa. Naviglio è normale che sia così è, se a breve si chiuderanno i Portoni Vinciani si alzerà ancora ma è normale che sia così, sotto controllo. Il più attenzione in questo momento è Secchia. Notizie confortanti sono che la neve in montagna ha finito di sciogliersi e nelle ore scorse è caduta meno pioggia del previsto. Ora si guarda con attenzione alle piogge in montagna del pomeriggio e della notte. Ma si continua il monitoraggio argini e si resta in pieno contatto col sistema provinciale e regionale.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017