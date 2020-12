Allerta meteo, chiusi sul Secchia ponte Alto e ponte dell’Uccellino

Allerta meteo in Emilia-Romagna. Tanta neve in montagna, temperature in rialzo e pioggia: tra la neve che si scioglie e finisce nei fiumi, e quella che cade dall’alto, è il caso di chiudere i ponti.

E’ quello che sta accadendo a Modena, dove sono stati chiusi in via precauzionale, intorno alle 9 di sabato 5 dicembre i ponti sul Secchia, dopo che il livello del fiume ha superato la soglia di guardia. Ponte Alto e ponte dell’Uccellino, tra Modena e Soliera, rimarranno chiusi fino al defluire dell’ondata di piena che sta transitando in pianura.

In pochissime ore entrambi i fiumi hanno raggiunto livelli elevati: la situazione più critica è a Ponte Alto, dove è stato raggiunto intorno alle ore 8.30 il livello “arancione”, con oltre 8 metri. Non desta preoccupazioni, è a livello giallo, il Panaro

A seguito dell’Allerta arancione per criticità idraulica diramato dall’Agenzia regionale di protezione civile, inoltre, viene attivato il monitoraggio degli argini del Secchia. Il monitoraggio si allargherà nel pomeriggio anche al Panaro e agli altri corsi d’acqua

I tecnici del Comune di Modena e i volontari di Protezione civile, con il supporto della Polizia municipale, sono impegnati nell’attività di controllo su tutto il nodo idraulico modenese che continuerà probabilmente per tutta la giornata.

Il punto di Aipo

Visti i livelli idrometrici in crescita a partire dalle sezioni di monte, l’ufficio AIPo di Modena ha attivato il servizio di piena H24 sul fiume Secchia dalle ore 6.00 di oggi, 05/12/2020. Il personale era già operativo dalle ore 4.00 per le attività di monitoraggio sulle opere idrauliche di competenza. Anche il fiume Panaro viene attentamente monitorato.

In considerazione delle piogge cadute e di quelle previste sui bacini di Taro, Parma ed Enza e della presenza di un alcuni cantieri, il personale dell’ufficio AIPo di Parma è impegnato in attività di verifica e monitoraggio.

Le attività vengono svolte in coordinamento con tutti gli enti facenti parte del sistema di protezione civile locale e regionale.

