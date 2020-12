Allerta meteo, il Secchia non demorde. Nel Panaro la piena è attesa nella notte: chiuso ponte vecchio di Navicello

IL SECCHIA

Il Secchia non demorde e nella Bassa i volontari di Protezione Civile sono al lavoro. A San Possidonio:

CODICE COLORE ARANCIONE: per criticità idraulica, anche nella nostra zona.

Viste le previsioni e le allerte emanate, i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile sono stati attivati e hanno già fatto un primo giro di monitoraggio nel pomeriggio.

Si consiglia di prestare massima attenzione negli spostamenti

Rimangono chiusi, a Modena, anche ponte Alto e ponte dell’Uccellino nella notte tra sabato 5 e domenica 6 dicembre.

IL PANARO

A causa della piena del fiume Panaro, la Provincia alle ore 18 di oggi, sabato 5 dicembre, ha chiuso, a scopo precauzionale per motivi di sicurezza, il ponte vecchio di Navicello vecchio, lungo la diramazione della provinciale 255 Nonantolana.

Rimangono chiusi, a Modena, anche ponte Alto e ponte dell’Uccellino nella notte tra sabato 5 e domenica 6 dicembre.

Per quanto riguarda il Panaro, il sindaco di Bomporto Angelo Giovannini spiega che:

Purtroppo piogge intense e regolari per troppe ore hanno portato i fiumi a livelli più alti di stamattina e la previsione più ottimistica di una seconda piena inferiore alla prima non si sta verificando esatta. Anche Panaro sta raggiungendo soglia 2 e quindi si rende necessario organizzare dei puntuali monitoraggi argini sia su Secchia che su Panaro a partire dalle 20 di stasera almeno fino alle 14 di domani. Alle 18 si riunirà la Giunta per decidere l’apertura del COC (centro operativo comunale) in forma estesa in modo da poter presidiare e gestire l’allerta nelle ore notturne e nella giornata di domani quando, a fronte di attenuazione delle precipitazioni, si potrà pensare alla graduale soluzione dell’allerta.

Da Nonantola, dove è stato aperto il Coc, la sindaca Federica Nannetti commenta:

Chiuso il ponte di Navicello vecchio.

Il Coc è aperto e i volontari sono attivati per il monitoraggio degli argini del nostro tratto di Panaro. La situazione è sotto controllo e al momento non si segnalano criticità. Il secondo colmo di piena è atteso in nottata.

Vi tengo aggiornati

montagna situazione critica soprattutto per quanto riguarda le strade. Le precipitazioni che in queste ore stanno coinvolgendo il territorio provinciale, hanno creato alcuni disagi alla rete viaria, specialmente nella zona appenninica, dove si sono verificati allagamenti della sede stradale.Nel pomeriggio i tecnici della Provincia sono intervenuti sulla strada provinciale 324 a Roncoscaglia, chiusa qualche ora in quel tratto, per rimuovere rami e detriti caduti sulla sede stradale a causa delle forti precipitazioni, mentre altri interventi sono stati eseguiti sulla provinciale 20 nei pressi di Varana, sulla provinciale 23 a Prignano e sulla strada provinciale 35 tra Fontanaluccia e Madonna di Pietravolta.



Insituazione critica soprattutto per quanto riguarda le strade. Le precipitazioni che in queste ore stanno coinvolgendo il territorio provinciale, hanno creato alcuni disagi alla rete viaria, specialmente nella zona appenninica, dove si sono verificati allagamenti della sede stradale.Nel pomeriggio i tecnici della Provincia sono intervenuti sulla strada provinciale 324 a Roncoscaglia, chiusa qualche ora in quel tratto, per rimuovere rami e detriti caduti sulla sede stradale a causa delle forti precipitazioni, mentre altri interventi sono stati eseguiti sulla provinciale 20 nei pressi di Varana, sulla provinciale 23 a Prignano e sulla strada provinciale 35 tra Fontanaluccia e Madonna di Pietravolta.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017