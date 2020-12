Allerta meteo, tra martedì 1 e mercoledì 2 dicembre neve anche in pianura

“Nella giornata di martedì 1 dicembre, si prevede un aumento della nuvolosità che apporterà precipitazioni dal pomeriggio che, inizialmente interesseranno l’Appennino centro-occidentale, e poi si estenderanno, dalla serata-nottata, all’intera regione. Proseguiranno poi, con diverse intensità, per l’intera giornata di mercoledì 2 dicembre. Le precipitazioni saranno a carattere nevoso sui rilievi con quota neve attorno a 500 m in progressiva discesa fino alla pianura in nottata. In pianura, inizialmente saranno sotto forma di pioggia per poi trasformarsi in neve in nottata.

Le macroaree interessate saranno: G1, G2, H1, H2, E1, E2, F, C1, C2, A1

Mercoledì 2 dicembre inoltre si prevedono venti forti di intensità oraria pari a BEAUFORT 8 (fra 62 Km/h e 74 Km/h) sulle macroaree B2, D2, G1, E1 con temporanei rinforzi o raffiche.

Il mare sarà molto mosso o agitato con altezza d’onda fra 2,5 e 3,2 metri con direzione d’onda proveniente da est.”