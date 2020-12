Bomporto, buoni spesa per le famiglie

BOMPORTO – I cittadini di Bomporto e degli altri Comuni dell’Unione del Sorbara possono richiedere i buoni spesa destinati alle famiglie in difficoltà economica, attraverso i fondi di emergenza erogati dallo Stato. Si tratta di buoni spesa digitali, spendibili esclusivamente per l’acquisto di alimentari e di generi di prima necessità come prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa o farmaci.

La somma destinata al progetto per il Comune di Bomporto è di 46.802 euro, i buoni si potranno richiedere fino al 31 gennaio 2021 e l’importo del contributo varia in base al numero e all’età dei componenti della famiglia: si parte da un minimo di 150 euro per un nucleo composto da una sola persona fino ad un massimo di 450 euro per un nucleo famigliare composto da quattro persone o più persone.

Requisito essenziale per poter presentare domanda è essere residenti in uno dei Comuni dell’Unione del Sorbara, i buoni sono destinati alle famiglie con un patrimonio mobiliare non superiore ai 5mila euro, a quelle prive di reddito o con reddito ridotto a causa dell’emergenza Covid-19, assegnatari o non assegnatari di forme di sostegno pubblico.

I cittadini in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare domanda esclusivamente via posta elettronica, inviando una mail all’indirizzo buonialimentari@unionedelsorbara.mo.it; per quanti non sono nelle condizioni di presentare domanda autonomamente, è possibile chiedere supporto al numero 059-896658.

I buoni possono essere utilizzati negli esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie aderenti all’iniziativa e inserite in un elenco, che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bomporto www.comune.bomporto.mo.it e degli altri Comuni, e su quello dell’Unione www.unionedelsorbara.mo.it. Il buono digitale verrà inviato in formato pdf all’indirizzo mail indicato dal beneficiario, che dovrà stamparlo e presentarlo all’esercente al momento della spesa.

