Brexit, ci siamo. Che faranno i 19 britannici che vivono nella Bassa?

MEDOLLA, MIRANDOLA, CONCORDIA, NOVI, SOLIERA, NONANTOLA – Brexit, ci siamo. Che faranno i 19 britannici che vivono nella Bassa? Mentre da Bologna lunedì è partito l’ultimo volo per la Gran Bretagna, prima che venga sospeso il divieto di volare da e per quel Paese causa restrizioni Coronavirus, per i cittadini britannici residenti in Italia, il 31 dicembre 2020 sarà un giorno particolarmente importante. Infatti, in quella data terminerà il periodo transitorio, iniziato il 1° Febbraio di quest’anno, previsto dall’accordo stipulato tra il Regno Unito e l’Unione Europea in seguito alla Brexit. Durante questo periodo, la normativa UE è rimasta in vigore anche per quanto riguarda il Regno Unito, ma, a partire dal 1° Gennaio 2021, il Regno Unito verrà a tutti gli effetti considerato come un paese terzo.

Che effetto avrà questa scadenza e, in generale, la Brexit, sui cittadini britannici residenti in Italia? E su quelli residenti nella provincia di Modena e, in particolare, nei comuni della Bassa? Innanzitutto, occorre partire dai numeri. Secondo i dati forniti dall’Istat, a inizio 2020 erano quasi 30.000 (29.654) i cittadini britannici residenti in Italia. Per quanto riguarda la provincia di Modena, si parla, invece, di 368 persone, di cui 164 nella città della Ghirlandina.

Tra i comuni della Provincia di Modena che presentano più residenti di nazionalità britannica, oltre a Formigine (34), c’è Carpi (25). Per quanto riguarda la situazione della Bassa modenese, invece, in base ai dati più aggiornati forniti dai singoli comuni, il numero maggiore di residenti di cittadinanza britannica si registra a Medolla (6). A seguire, Nonantola (4), Soliera (3), Concordia sulla Secchia, Mirandola e Novi di Modena (2 cittadini britannici residenti in ciascun Comune). Dai dati Istat, invece, non risulta nessun residente di cittadinanza britannica nei restanti comuni della Bassa, tra cui Finale Emilia, San Felice e Bomporto.

Per quanto riguarda, invece, gli effetti della scadenza del periodo transitorio, per i cittadini britannici residenti in Italia vale il principio per cui i diritti acquisiti entro il 31/12/2020 continueranno ad essere protetti dall’Accordo di Recesso fino a quando il cittadino rimarrà legalmente residente in Italia. In aggiunta ai documenti già in possesso, però, i cittadini britannici residenti in Italia dovranno munirsi, entro il 31 dicembre, presso il Comune di residenza, dell’attestazione di soggiorno permanente o dell’attestazione di iscrizione anagrafica. Tuttavia, come ricordano gli Uffici Anagrafe dei comuni interpellati, la richiesta dell’attestazione di iscrizione anagrafica è facoltativa e se il cittadino britannico non la richiede non viene compromessa la sua iscrizione anagrafica o il diritto di soggiorno. Essa serve unicamente per dimostrare che l’iscrizione è avvenuta entro il 31/12/2020, e che, di conseguenza, il cittadino britannico mantiene gli stessi diritti del cittadino UE.

In base a informazioni provenienti dai comuni di residenza, infatti, la maggior parte dei cittadini britannici residenti nei comuni della Bassa Modenese è già in possesso dell’attestazione di soggiorno per cittadini UE e, alla data odierna, non ha ancora richiesto l’attestazione di iscrizione anagrafica, sebbene ci sia ancora qualche giorno utile prima della scadenza del 31/12, in cui la Brexit diventerà effettiva.

