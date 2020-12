Casa della Salute di San Possidonio, arrivano i nuovi specialisti

A giorni si insedieranno nella “Casa della Salute” di San Possidonio diversi specialisti che hanno risposto alla manifestazione di interesse per gli ambulatori vacanti.

Si amplieranno così i servizi sanitari offerti ai cittadini possidiesi, che potranno avvalersi della professionalità di un altro medico di medicina generale, di una Logopedista, due Fisioterapisti e un Osteopata.

L’assessora alla Sanità Roberta Bulgarelli commenta così la notizia “Queste figure professionali saranno di grande valore per la salute pubblica del nostro Paese. Siamo consapevoli che la strada è ancora lunga: non abbiamo abbandonato la richiesta per riportare qui il punto prelievi e il Pediatra per i nostri bambini e siamo fiduciosi che in un prossimo futuro anche questo si possa attuare”.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017