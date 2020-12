Cavezzo, tre nuove telecamere al parco Pasolini

Sono state installate tre nuove telecamere al parco “Pier Paolo Pasolini”, in fondo a via Guerzoni a Cavezzo, che vanno a implementare il sistema di videosorveglianza attivo su tutto il territorio comunale dal marzo 2019, per un totale di circa cento telecamere.

Mentre due dei nuovi dispositivi offrono una visuale di contesto dell’area, la terza telecamera è invece “a inseguimento”, nel senso che consente di zoomare sul volto delle persone presenti nel parco, seguendole nei loro movimenti, fungendo da deterrente a eventuali malintenzionati, come quelli che in passato si sono resi protagonisti di danneggiamenti e atti vandalici nei confronti degli arredi e delle attrezzature del parco.

Inizialmente le telecamere previste in via Guerzoni erano quattro, ma si è poi deciso di collocarne una, già attiva, sua via Cavour, per riprendere il contesto all’incrocio con via Rebuttina, appena prima di Ponte Motta. A causa di problemi di segnale al momento dell’installazione, è invece stata rinviata a gennaio l’attivazione delle tre telecamere, due per la lettura targhe e una per le riprese di contesto dell’incrocio, previste nella frazione di Disvetro, all’incrocio tra via di Mezzo e via Pioppa.

LEGGI ANCHE

Cavezzo, con le telecamere della Polizia locale sicurezza e ordine pubblico in versione 3.0

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017