Cimitero di Finale Emilia, azzerati i fondi per le manutenzioni straordinarie

FINALE EMILIA – Nota dei gruppi di opposizione di Sinistra Civica, Pd e Lista Civica sulla cancellazione dei fondi per le manutenzioni straordinarie ai cimiteri decisa nel consiglio comunale di Finale Emilia del 27 novembre:

Cimitero di Finale Emilia ancora una volta lasciato senza fondi dalla giunta Palazzi, che non riuscendo a spendere entro la fine dell’anno i 100.000 € stanziati per le manutenzioni straordinarie, destina questi fondi ad altre spese, tra cui le protezioni per il palazzetto dello sport richieste dai Vigili del Fuoco per ottenere il certificato di prevenzione antincendio, la cui mancanza ha costretto alla chiusura della palestra.

La manovra è stata presentata dalla giunta nel consiglio comunale del 27 novembre, che di fatto azzera il capitolo di spesa necessario a tamponare i gravi problemi del cimitero monumentale che più volte abbiamo denunciato e che il Servizio di Igiene Pubblica dell’Ausl ha confermato inviando precise prescrizioni all’amministrazione.

Resta uno stanziamento di 75.000 € per il Cimitero di Massa Finalese, ma per veder partire i lavori in quello di Finale Emilia si dovrà attendere la conclusione dell’iter progettuale dell’intervento finanziato dalla Regione.

L’immobilismo dei lavori pubblici guidati dal sindaco Palazzi ancora una volta blocca lavori urgenti che la comunità aspetta e che la stessa giunta prometteva a ridosso della Commemorazione dei defunti.

Non è stato sufficiente l’ingresso in Municipio di Monica Malaguti con delega ai servizi cimiteriali per dare una svolta alla gestione dei cimiteri comunali. Il a nodo resta sempre l’inadeguatezza della guida politica dei lavori pubblici, che non è in grado di definire priorità di intervento e rispettare gli impegni.