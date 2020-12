Coronavirus, a Natale due decessi a Soliera e un decesso a Mirandola

VENERDì 25 DICEMBRE 2020 – E’ un Natale drammatico quello del 2020 per la Bassa, che piange tre morti per l’epidemia di Coronavirus che da settembre si è già portata via 86 nostri concittadini.

Nel giorno di Natale sono scomparsi una una donna di 87 anni e una signora di 96 anni di Soliera, e una donna di 93 anni di Mirandola.

E’ quanto emerge dal bollettino Ausl relativo al 25 dicembre 2020, che nelle ultime 24 ore conta dieci morti nella provincia modenese e 65 decessi in tutta l’Emilia-Romagna

DECESSI NELLA BASSA, SECONDA ONDATA CORONAVIRUS

Bomporto 1

Camposanto 3

Carpi 6

Cavezzo 6

Concordia 3

Finale 10

Medolla 2

Mirandola 21

Novi 2

Nonantola 3

Ravarino

San Felice 6

San Possidonio 3

San Prospero 3

Soliera 17

