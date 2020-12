Coronavirus, emersi 27 nuovi contagi alla casa protetta Pertini di Soliera

Si è provveduto a compartimentare i nuclei con l’obiettivo di isolare i vari ospiti in tre zone separate: una zona per gli ospiti risultati negativi, una per gli ospiti risultati positivi ed una per gli ospiti negativi contatti di casi positivi. Al momento le condizioni sanitarie degli ospiti non presentano gravità particolari, ma data la fragilità dei soggetti coinvolti è in campo una task force socio-sanitaria che monitorerà costantemente la situazione.