Coronavirus, un decesso a Mirandola

MIRANDOLA, GIOVEDÌ 3 DICEMBRE – Si registra oggi un decesso a Mirandola per Coronavirus, come risulta dal bollettino odierno Ausl sull’espandersi del virus. A Mirandola ha perso la vita un uomo di 97 anni.

Nella nostra regione oggi hanno perso la vita per Covid 85 persone, nella nostra provincia otto (4 donne – una di 83 anni, 2 di 91 e una di 93 anni – e 4 uomini, di 54, 76, 79 e 86 anni).

Nella seconda ondata di Coronavirus nella Bassa hanno complessivamente perso la vita 45persone

DECESSI NELLA BASSA, SECONDA ONDATA CORONAVIRUS

Camposanto 3

Carpi 1

Cavezzo 6

Concordia 2

Finale 6

Medolla 0

Mirandola 10

Novi 2

Nonantola 2

Ravarino

San Felice 4

San Possidonio 1

San Prospero 3

Soliera 5

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017