Covid Modena, Barcaiuolo (Fdi): “Provincia particolarmente colpita dalla seconda ondata pandemica”

Michele Barcaiuolo (Fratelli d’Italia) vuole capire come mai il territorio modenese risulti così tanto colpito da questa seconda ondata del Covid.

Il consigliere modenese, ricordando le azioni messe in campo sia dal governo nazionale che dallo stesso presidente Bonaccini, sottolinea come Modena continui ad avere i dati peggiori rispetto a tutto il resto della Regione. Questo alto numero di positivi riscontrati ha poi un triste seguito nel numero di decessi, soprattutto tra le fasce di popolazione più esposte e fragili. Quest’ultimo aspetto, continua Barcaiuolo, “è evidenziato anche dalle cronache locali che riferiscono di numerosi focolai nelle strutture per anziani di Modena e provincia”.

Alla luce della situazione riportata, il consigliere chiede alla Giunta se “siano stati effettuati controlli sui territori provinciali al fine di valutare il corretto rispetto della normativa anti contagio vigente” e quali siano i dati aggiornati di contagi e decessi all’interno delle strutture per anziani nel territorio di Modena e provincia”.

In via generale, poi, Barcaiuolo sollecita l’esecutivo regionale a una riflessione sui motivi per cui nel modenese si siano registrati numeri di contagio così elevati rispetto al numero di abitanti.

