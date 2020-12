Cpl Concordia dona le divise alla locale Protezione civile

La Protezione Civile di Concordia ringrazia per questa utilissima donazione e per la sensibilità e l’attenzione al nostro gruppo da parte di una realtà internazionale come CPL Concordia.

Anche il sindaco Luca Prandini ha voluto ringraziare personalmente CPL Concordia per questa donazione che supporta lo straordinario e impagabile lavoro che i volontari di Protezione Civile svolgono per garantire la sicurezza di tutti i concordiesi. La recente allerta meteo per la piena del Secchia ha confermato ancora una vota l’importanza di un gruppo di volontari preparati e disponibili, sempre pronti ad intervenire in qualunque situazione critica che riguarda il nostro territorio.