Dall’Abbazia di Nonantola le note di Bach per un Capodanno di speranza

NONANTOLA – Saranno affidati alla musica di Bach e altri autori (tra cui Philip Glass, Christopher Tye ed Henry Purcell) gli auspici per il nuovo anno e il compito di infondere speranza con un concerto registrato nei giorni scorsi nell’Abbazia di Nonantola (Modena), a meno di un mese dall’esondazione del Panaro che ha colpito la zona. Il concerto, a cura degli Amici della musica di Modena, sarà trasmesso l’1 gennaio alle 18 in streaming gratuito sul portale EmiliaRomagnaCreativa e sull’emittente web RadioEmiliaRomagna (dove resterà visibile fino al 3 gennaio), oltre che su Lepida Tv, dove verrà nuovamente trasmesso il 3 gennaio alle 12.

Le trasmissioni su Lepida Tv saranno precedute da un breve video che illustra l’Abbazia e i suoi tesori.

“Tutta la regione guarda al concerto di Capodanno a Nonantola per la qualità musicale ma anche come segno di progressivo ritorno alla normalità dopo l’alluvione e di fiducia nell’anno che viene – dice l’assessore regionale a Cultura, Mauro Felicori – L’Abbazia che lo ospita, custode di cultura e fede in secoli difficili, conferma il suo ruolo e illumina il territorio”.

Il programma musicale, intitolato ‘Strues’ dal latino “strato”, è costruito con caratteristiche contemplative e spirituali che si adattano perfettamente a una struttura come quella dell’Abbazia di Nonantola, frutto di stratificazioni architettoniche e culturali attraverso i secoli. “Quando, insieme ad Amici della Musica, avevamo ipotizzato di registrare il concerto previsto in Abbazia – commenta l’assessore comunale alla Cultura, Andrea Zoboli- in occasione della consueta rassegna Note di Passaggio poi annullata per le restrizioni sanitarie, mai avremmo pensato che ci saremmo trovati a proporlo all’indomani dell’alluvione che ha colpito Nonantola il 6 dicembre”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017