Discarica Medolla, Pelloni (LEGA ER): “Il PD si è inventato un nuovo business”

MEDOLLA – “Vien da pensare che il partito democratico si sia inventato un nuovo business: dopo quello connesso agli impianti per lo smaltimento dei rifiuti, la sinistra punta sui centri di raccolta rifiuti”. Questo l’attacco del consigliere regionale della Lega, Simone Pelloni, dopo il via libera all’ampliamento della discarica di via Campana di Villafranca nel comune di Medolla, già chiusa ma riaperta da una delibera di giunta, dove nei prossimi 5 anni arriveranno 245.000 tonnellate di rifiuti, tra cui fanghi di depurazione provenienti dal bacino Aimag.

Il consigliere leghista, che annuncia per i prossimi giorni un’interrogazione regionale sulla vicenda, è su tutte le furie: “Dopo la stagione degli inceneritori, ben 9 in Emilia Romagna, ora i signori del Pd vogliono aprire quella delle discariche, tant’è che ne vogliono aprire 3 per accogliere anche rifiuti speciali come amianto: è folle. In altre parole, le tre più grosse multiutility controllate da Pd e 5 Stelle ora puntano sull’investimento in discariche speciali”.

“Almeno a Medolla, a differenza di quanto avviene in altri comuni, il Pd locale ha gettato la maschera approvando l’impianto di raccolta rifiuti che non solo danneggerà il territorio ma sarà anche fonte di rischi per la salute dei cittadini: pertanto le responsabilità di un eventuale disastro ambientale sono già scritte e controfirmate. Ora vedremo quali altre amministrazioni di sinistra non riusciranno a resistere a questa nuova fonte di business che, ricordiamolo, lucra sulla salubrità dell’ambiente e dei cittadini” conclude Pelloni.

