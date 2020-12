Due feriti nello scontro fra due auto a San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – Incidente stradale a San Felice sul Panaro martedi. È avvenuto in via dell’Olmone, all’incrocio con via Perossaro alle ore 14.30 circa. Due i veicoli coinvolti, una C3 condotta da una donna di 55 anni e il suo passeggero di 30 anni di Bondeno.

Entrambi per fortuna feriti lievi, hanno ricorso alle cure dell’ospedale di Mirandola.

L’ltra auto coinvolta era una BMW X6 condotta da un 25enne domiciliato nella Bassa modenese, rimasto illeso.

Rilievi a cura della Polizia locale Ucman con invio di due pattuglie, una per i rilievi e una per governare la viabilità, essendo stato necessario il snso unico alternato per far arrivare i soccorsi.

