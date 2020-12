Esce a prendere le sigarette dopo le 22, sanzionato a San Felice

Un fumatore che era rimasto senza sigarette, sabato sera, è uscito ignorando il divieto relativo alle misure anti Coronavirus che sono in vigore ormai da diversi giorni e prevedono il divieto di uscire oltre le ore 22, se non per impellenti necessità.

Erano invece le 23 quando l’uomo è stato sorpreso a San Felice sul Panaro da una pattuglia di Polizia Locale in perlustrazione mentre era in via Mazzini. Le sigarette gli costeranno molto care, perché la sanzione è di 400 euro.

