Imprendocoop, un laboratorio sulla comunicazione

Imparare a parlare in pubblico e a presentare la propria idea d’impresa usando le tecniche dell’improvvisazione teatrale.



È questo il tema del laboratorio formativo di mercoledì 2 dicembre, riservato ai partecipanti di Imprendocoop, il progetto di Confcooperative Modena che favorisce l’occupazione e l’imprenditorialità.



L’iniziativa si svolge alle 14.30 a distanza. Intervengono l’economista Francesca Corrado e i soci di Wabbit, una cooperativa nata quattro anni fa a Modena e specializzata, unica in Italia, nella traduzione di videogames, giochi da tavolo e fumetti.



Sono una quindicina i progetti d’impresa che hanno chiesto di partecipare alla settima edizione di Imprendocoop. Gli aspiranti imprenditori hanno la possibilità di usufruire di un percorso formativo di alto livello, assistenza, consulenza e servizi gratuiti. Al termine avverrà la selezione di tre progetti d’impresa che saranno premiati con 14 mila, 8 mila e 6.500 euro. L’erogazione dei premi e servizi è vincolata alla costituzione di un’impresa in forma cooperativa aderente a Confcooperative Modena.



Ricordiamo che la settima edizione di Imprendocoop è sviluppata in collaborazione con Coop Up (la rete di Confcooperative nazionale per le idee, l’innovazione e lo sviluppo di imprese) e Confcooperative Emilia-Romagna.



Il progetto è sostenuto da Fondo Sviluppo (ente per la promozione e finanziamento di nuove imprese e iniziative di sviluppo della cooperazione), Emil Banca e Camera di commercio di Modena. Inoltre è patrocinato da Comune di Modena, Regione Emilia-Romagna, Università di Modena e Reggio Emilia, Laboratorio Aperto di Modena (Fondazione Giacomo Brodolini) e Fondazione Democenter-Sipe di Modena.

