In zona rossa permessi bimbi al parco, passeggiate, la Messa e la spesa nel Comune vicino

Dal 24 dicembre al 6 gennaio l’Italia sarà in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, in zona arancione in quelli feriali. Da oggi, dunque, scatta la zona rossa su tutta l’Italia. Ma sarà molto soft rispetto a quello che abbiamo visto a inizio anno.

Sono molte le cose permesse questa volta: andare al lavoro, andare a trovare i parenti e gli amici (con qualche limite) andare a fare la spesa anche nei Comuni vicini (se mancano certi prodotti o è più conveniente). Restano aperti i parchi pubblici, si possono fare passeggiate e corsette. E andare a Messa in chiesa e nella propria seconda casa. Ma solo se è in montagna o al mare in Emilia-Romagna.

Lo shopping. Chiudono al pubblico negozi, bar e ristoranti(consentito l’asporto e le consegne a domicilio). Rimarranno aperti solo i servizi essenziali come supermercati e farmacie. E sono inclusi anche edicole e librerie, le lavanderie, i barbieri e i parrucchieri.

I pranzi delle feste, le visite ai parenti e la Messa. Si potrà uscire per andare a messa. Si potrà andare, tra le 5 del mattino e le 22 di sera e una sola volta al giorno, in un’altra casa all’interno della propria regione di residenza, ma bisognerà muoversi al massimo in due (esclusi i minori di 14 anni). È possibile andare in visita nelle abitazioni di parenti e amici, nella medesima regione, nel rispetto di alcune regole. Le persone che si spostano non possono essere più di due. Se però hanno figli minori di 14 anni e/o conviventi disabili o non autosufficienti li possono sempre portare con loro. Lo spostamento è consentito «una sola volta al giorno» dalle 5 alle 22. Dunque, è obbligatorio rispettare il coprifuoco, che non è stato posticipato.

Gli spostamenti trai Comuni : non ci si può muovere tra Comuni, se non per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e urgenza. In realtà piccole come Camposanto e San Possidonio, che hanno meno di 5 mila abitanti, si può invece sempre uscire dai confini comunali rimanendo in un raggio di 30 km, per andare nelle città vicine, ma non per andare a Modena o a Ferrara o a Bologna che sono capoluoghi quindi off limits.

Occhio alle regole:

SE HO 3 FIGLI TRA I 15 E I 20 ANNI POSSO ANDARE DAI NONNI A NATALE? No. Cinque persone non conviventi ultra 14enni non possono recarsi nella stessa abitazione privata.

UTILIZZANDO DUE AUTO, POSSO ANDARE CON IL CONIUGE E 2 FIGLI OVER 14 DAI NONNI? Assolutamente no. Il testo è chiaro: ogni abitazione privata può accogliere al massimo due persone, una sola volta al giorno dalle 5 alle 22. Anche in questo caso, devo restare a casa o, in alternativa, lasciare che solo due componenti della famiglia raggiungano la casa dei nonni.

È POSSIBILE FARE IL PRANZO DI NATALE DA ALCUNI PARENTI E LA CENA DA ALTRI?

No, la deroga per gli spostamenti consente di muoversi verso una abitazione una sola volta al giorno. Quindi si può trascorrere la sera della vigilia con alcune persone e il pranzo di Natale con altri, ma non lo stesso giorno.

SE MI TROVO GIÀ IN UNA SECONDA CASA MA IN UN’ALTRA REGIONE DEVO ASPETTARE IL 7 GENNAIO PER RIENTRARE?

No, il ritorno alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre consentito.

POSSO FARE LA SPESA IN UN ALTRO COMUNE? Sì, fare la spesa rientra fra le cause che giustificano uno spostamento fuori dal comune dove si abita se quello contiguo al proprio ha punti vendita necessari alle proprie esigenze, anche in termini di convenienza. Lo spostamento va sempre autocertificato.

POSSO FARE UNA PASSEGGIATA IN CENTRO? No. L’attività motoria – e quindi anche la passeggiata – è consentita solo nei pressi della propria abitazione. Cosa si intende per “i pressi della propria abitazione? Non ci sono definizioni precise e nelle precedenti zone rosse veniva indicata in 200 metri o un chilometro, nelle rispettive ordinanze comunali. Qui da noi nella Bassa nessun sindaco ha emesso una ordinanza per definire, metro alla mano, la distanza che si può compiere per le passeggiate e le corse. Ci si affida al buon senso.

POSSO USCIRE DI CASA PER FARE SPORT? È consentito fare attività sportiva all’aperto, ma solo in forma individuale.

POSSO PORTARE MIO FIGLIO A GIOCARE AL PARCO NEI GIORNI DI ZONA ROSSA? Sì. È consentito l’accesso ai minori insieme ai loro familiari, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici per svolgere attività ricreative.

SE CI SI MUOVE PER ANDARE A TROVARE ALTRE PERSONE OCCORRE L’AUTOCERTIFICAZIONE?

Sì, per muoversi a piedi o con qualsiasi mezzo nei giorni festivi e prefestivi in cui l’Italia è zona rossa occorre sempre giustificare lo spostamento.

NEL MODULO BISOGNA INDICARE IL NOME DELLE PERSONE DA CUI SI STA ANDANDO?

No, non è necessario. Come già chiarito durante la fase di riapertura, per la legge sulla privacy i cittadini non sono tenuti a indicare il nome delle persone che si incontrano. Nel modulo, scaricabile dal sito del ministero dell’Interno, bisogna però indicare l’indirizzo di partenza e arrivo.

