La Lega a sostegno degli alluvionati di Nonantola, consegnati i beni raccolti

NONANTOLA – Nella mattinata di sabato 19 dicembre una delegazione del Carroccio ha provveduto alla consegna alla sede della Protezione civile di Nonantola, alla presenza dell’assessora all’ambiente Tiziana Baccolini. La donazione è stata preceduta da altre due tappe: la Caritas e l’Hotel Paradiso di Castelfranco Emilia, dove alloggiano diverse famiglie sfollate, ai cui bambini sono state consegnate le strenne natalizie.

Si legge in una nota del partito

La proposta della raccolta di materiale e beni di prima necessità è partita nel corso dell’ultimo direttivo provinciale dal referente Davide Romani e dal responsabile organizzativo Tullio Ori. L’iniziativa ha trovato immediata e convinta adesione. “Tutti i referenti territoriali hanno da subito attivato le sezioni locali e fornito il loro apporto in termini di contributi logistici, organizzativi e contatti nei comuni alluvionati, così come gli eletti modenesi in parlamento e in Regione si sono da subito messi a disposizione – riferisce Romani -. Il resto, grazie all’impegno e al passaparola, è merito dei tanti, tantissimi che non hanno voluto fare mancare il pieno sostegno alle comunità colpite dalle esondazioni di Secchia e Panaro. A tutti loro va il nostro ringraziamento per la generosità e il grande altruismo. È stata davvero una bella prova, assolutamente trasversale, di solidarietà e di vicinanza nei confronti di chi ha subito pesanti perdite in un momento già critico, a causa dell’emergenza sanitaria”.

Anche il gruppo giovani ha fornito il proprio contribuito. “In un momento così delicato per la nostra provincia, tenevamo ad aiutare le persone colpite da questa alluvione – spiega il referente Alex Pedrazzi -. Ringrazio chi ha partecipato a questa iniziativa organizzata dalla Lega: ancora una volta abbiamo mostrato la vicinanza alla popolazione. Tengo tuttavia a dire che eventi di questo tipo sono prevedibili e ogni anno ci troviamo ad affrontare sempre lo stesso problema: è giunto il momento che venga risolto una volta per tutte e che i cittadini colpiti vengano risarciti dei danni subiti”.

In tal senso anche la riflessione di Davide Romani. “La Lega Salvini Premier è abituata a lavorare tra la gente e per la gente, con tempestività e concretezza. Le stesse che applicheremo anche nel pretendere le cause e le responsabilità dell’accaduto”.