L’albero di Natale in piazza lo decorano i bambini a San Possidonio

I bambini e le bambine della Scuola d’Infanzia Rodari, della Paritaria Varini e del Micronido “le Coccinelle” hanno consegnato dei lavoretti fatti per Natale e, a turno, si sono recati in piazza per addobbare e decorare l’Albero di Natale.

“Un regalo dei nostri bambini alla comunità! Grazie a tutti i bambini e alle bambine, soprattutto grazie alle insegnanti che lavorano sempre con dedizione e amore, un grande esempio di dedizione e costanza in questo periodo così destabilizzante per tutti”, dicono dal Comune.

