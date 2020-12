L’assessore Bocchi: “Siamo all’assurdo, con l’opposizione che ci invita a fare cose che già stiamo facendo”

SAN FELICE SUL PANARO – L’assessore del Comune di San Felice sul Panaro Giorgio Bocchi replica ai Giovani Democratici della Bassa Modenese:

«Ormai siamo al teatro dell’assurdo e il grande commediografo rumeno Eugène Ionesco avrebbe potuto attingere a piene mani da quello che sta succedendo a San Felice sul Panaro – afferma l’assessore Giorgio Bocchi – dove si presentano in Consiglio comunale mozioni per sollecitare l’Amministrazione comunale a fare quello che sta già facendo e poi a scoppio ritardato, una ventina di giorni dopo, arriva un comunicato stampa, targato Giovani Democratici Bassa Modenese, che denuncia la ovvia bocciatura della mozione. Se non fosse meramente strumentale sarebbe persino surreale. Da teatro dell’assurdo, appunto. Ma procediamo con ordine. Lo scorso 21 novembre l’Amministrazione comunale ha messo a dimora a San Felice sul Panaro, in diverse aree del paese, 65 piante, nell’ambito del progetto regionale “Mettiamo radici per il futuro”. Tra l’altro la notizia è anche uscita sui media locali.

Ma si è trattato solo di un primo step – continua Bocchi – e le iniziative di sensibilizzazione sul verde sono proseguite con la consegna di piantine a tutte le classi della scuola elementare e in seguito con nuove piantumazioni all’asilo nido. E altre iniziative seguiranno il prossimo anno.

Ebbene il 3 dicembre scorso in Consiglio comunale il gruppo di opposizione “Insieme per San Felice” ha presentato una mozione in cui di fatto si chiedeva all’Amministrazione di fare quello che già stava facendo, ovvero impegnarsi per implementare il verde cittadino. La mozione è stata quindi respinta dalla maggioranza. E mentre stanno proseguendo le iniziative per mettere a dimora nuove piante in paese, è arrivato il comunicato stampa dei Giovani Democratici Bassa Modenese che praticamente sostiene che a San Felice non si sta facendo quello che invece si sta facendo…

Più in generale – conclude l’assessore – l’attuale Amministrazione comunale di San Felice sul Panaro è estremamente sensibile e attenta ai tempi ambientali, sempre presenti nell’azione di governo locale, da quando la Giunta Goldoni si è insediata».

