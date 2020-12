Malore improvviso, muore a 48 anni su posto di lavoro

CAMPOSANTO – Malore improvviso, muore a 48 anni su posto di lavoro. E’ accaduto in un’azienda di Camposanto lunedì pomeriggio. I soccorritori sono stati chiamati attorno alle 17 a intervenire in via per San Felice, dove l’uomo, un operaio cingalese aveva perso conoscenza. I primi soccorsi dei colleghi non hanno avuto riscontro, e i sanitari hanno fatto tutto il possibile, ma non hanno potuto che constatare l’avvenuto decesso.

Tutte da chiarire le cause del decesso, il 48enne è caduto a terra all’improvviso. S attendono gli esiti della probabile autopsia.

