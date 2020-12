Mirandola, Silvestri (Pd): “Riaprire punto nascita, primario già al lavoro”

MIRANDOLA – “Riaprire il punto nascita dell’ospedale di Mirandola prima del 7 gennaio, dato che il primario, nei giorni scorsi positivo al Covid, è già potuto tornare al lavoro”: è quanto chiede il coordinatore Pd Area Nord Simone Silvestri:

“La temporanea chiusura del punto nascita di Mirandola a causa della positività al virus di alcuni sanitari ha creato molto sconcerto nella popolazione della Area Nord. L’impegno della Direzione della Asl è quello di riaprire il 7 gennaio. È di questi giorni la notizia molto positiva che il primario del reparto è tornato al lavoro. A questo punto come Pd dell’Area Nord chiediamo un impegno straordinario affinché sia ripristinato subito il punto nascita, anticipando la data prevista del 7 gennaio. Lo si deve alle nostre donne che hanno il diritto di continuare il percorso iniziato nel nostro ottimo consultorio e in raccordo con il reparto ospedaliero. Avevamo anticipato che avremmo seguito la vicenda giorno per giorno e lo stiamo facendo. Ora chiediamo al direttore generale e alla Direzione sanitaria di essere conseguente nei fatti agli annunci”.

