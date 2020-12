Mirandolexit, Golinelli contro Silvestri: “Non ha letto la delibera di recesso di Mirandola”

Nota dell’onorevole Golinelli in merito alle parole del Coordinatore PD dell’Area Nord Simone Silvestri sulla Mirandolexit:

Sono esterrefatto dalle parole del Coordinatore PD Area Nord Simone Silvestri comparse oggi sulla stampa, il quale evidentemente non ha letto la delibera di recesso di Mirandola, l’ordinanza del Consiglio di Stato e non parla con i suoi Sindaci, che non conferiscono i servizi e non hanno un’idea comune di Unione.

La delibera di recesso infatti proponeva convenzioni (e quindi dialogo) e chiedeva alla Regione di modificare gli ambiti territoriali con cui svolgere i servizi in forma associata, mentre l’ordinanza del Consiglio di Stato smentisce le certezze di Unione e Regione sull’illegittimità dell’uscita.

Al netto che siamo ancor più convinti della bontà della Mirandolexit e che non abbiamo alcuna intenzione di tornare indietro, a maggior ragione visti i vantaggi economici e organizzativi della re-internalizzazione dei servizi, le maggiori spese in Unione e la confusione che regna tra otto sindaci litigiosi; chi non ha voluto dialogare è stato il PD, che anziché provare ad accordarsi sulla base di convenzioni e sedendosi al tavolo, ha ben pensato di utilizzare i tribunali per prendere tempo e ad oggi, attraverso UCMAN non ha ancora prodotto le analisi economico organizzative dell’Ente a otto –non rispettando le scadenze contrattuali, che prevedrebbero anche delle penali- , e non ha risposto alla proposta di Mirandola del 12 novembre, cioè uscita posticipata al primo luglio.

A dimostrazione della confusione e del menefreghismo verso l’Unione, il Sindaco di Cavezzo la settimana scorsa si è convenzionato con la stazione appaltante del basso reggiano e ha dichiarato che non conferirà la Polizia Municipale.