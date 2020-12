Mirandolexit, Negro (Pd): “L’Unione a 8 rappresenterà tutta la Bassa Modenese”

“L’Unione a 8 rappresenterà tutta la Bassa Modenese”. Ne è convinto il leader del partito Democratico della Bassa, spiegando che l’altra sera in Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Modenese “ho risposto alla ripetuta provocazione del consigliere di centrodestra Marian Lugli che più volte ha usato l’espressione “ex Unione”, riferendosi all’Unione da cui Mirandola ha scelto di uscire”.

Negro si rivolge quindi al consigliere mirandolese di Fratelli d’Italia:

Caro Marian, l’Unione c’è e ci sarà, altro che ex. E’ stato fatto un lavoro importante in questi mesi, saremo l’Unione fra gli otto comuni, più grande di tantissime altre Unioni esistenti. Sarà un’Unione che, oltre a gestire servizi importante per i cittadini, sarà l’Ente più rappresentativo del territorio: avrà quindi la responsabilità di rappresentare gli interessi generali di tutta la Bassa Modenese. Ex ? In questa vicenda, la cosa certa è che abbiamo un ex comune capodistretto che ha scelto di uscire dalla sede di rappresentanza del territorio, abdicando a questo ruolo, per volontà del centrodestra mirandolese