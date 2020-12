Nasce la Pro Loco di San Felice, incontro web per presentarla

Giovedì 17 dicembre alle 18.30, la Pro Loco di San Felice sul Panaro si presente alla cittadinanza in diretta streaming sulla piattaforma comunale Civicam (https://sanfelicesulpanaro.civicam.it/).

Saranno presenti la presidente dell’associazione Monica Ferrari e alcuni soci fondatori della Pro Loco. Ci sarà la possibilità di rivolgere domande e chiedere chiarimenti per posta elettronica alla email: prolocosanfelice@gmail.com

L’iniziativa potrà essere visionata, sempre su Civicam, anche on demand in un secondo tempo. L’incontro avrebbe dovuto svolgersi al Pala Round, ma data la persistente emergenza sanitaria, si è deciso di effettuarlo on line.

