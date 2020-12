Nek, Marco Nosotti, Elisabetta Gualmini, Elisa Cocchi, Eugenio Gollini e Francesco Magnanelli sono i testimonial del video ”Scuole di valore. Scuole di valori”.

Nel distretto di Mirandola sono 10 le scuole d’infanzia paritarie d’ispirazione cristiana FISM a cui si aggiungono 2 nidi che arricchiscono la proposta educativa e formativa del territorio. Per promuoverne l’attività è stato realizzato il video “Scuole di valore. Racconti e sguardi sulle scuole modenesi di ispirazione cristiana. Scuole di valore e di valori”. Una realtà composta da 84 scuole, dal nido fino alla secondaria di II grado che seguono un progetto educativo di ispirazione cristiana rivolto alla formazione umana, culturale e spirituale bambini e ragazzi dai 0 ai 18 anni. Una realtà ampia, presente e diffusa in tutta la Provincia che vede già oggi in classe la presenza di più di 6900 fra alunni e studenti.

Don Alberto Zironi, presidente della Federazione Italiana Scuole Materne Modena, ha ricordato la significativa presenza delle scuole cattoliche in provincia da oltre un secolo e che questa è forse una delle prime volte in cui le scuole cattoliche si presentano tutte insieme al territorio. Nonostante le diversità e l’eterogeneità, anche gestionale ed organizzativa, uniti da un unico progetto educativo di ispirazione cristiana.

Daniela Lombardi, referente Coordinamento pedagogico FISM Modena, ha spiegato che questo video è nato dall’impossibilità, data la situazione sanitaria, di organizzare in presenza incontri di orientamento nelle scuole, oltre che per raccontare i percorsi di educazione della persona e la sua formazione culturale, ispirandosi ai valori cristiani. Poter educare i propri figli in ambienti sicuri ed adeguati, da insegnanti competenti e da personale dedicato, capaci di innovare e soprattutto appassionati, con una organizzazione didattica che copre più ore della giornata rappresentano garanzie fondamentali per genitori impegnati nella scelta della giusta scuola.

Vittorio Manzini, videomaker della clip, ha raccontato che il video è stato realizzato anche attraverso le esperienze di ex alunni – e di genitori di alunni – di queste scuole, come nel caso di Nek, Marco Nosotti, Elisabetta Gualmini, Elisa Cocchi, Eugenio Gollini e Francesco Magnanelli. Il video è visibile nella landing page iscrizioni.fism.modena.it, dove è presente anche una mappa interattiva di tutte le scuole cattoliche della provincia.

La presentazione dell’iniziativa alla stampa, avvenuta nei giorni scorsi, si è conclusa con un video messaggio del vescovo Mons. Erio Castellucci, indirizzato alle scuole cattoliche, in collegamento durante la conferenza stampa, ed ai giornalisti partecipanti.

