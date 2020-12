Nel 2021 a Modena “Mille Miglia” e finale di Coppa Italia di rally

Nel 2021 la storica corsa “Mille Miglia” passerà sotto la Ghirlandina, nell’ultima tappa del percorso che andrà da Brescia a Roma (e ritorno). “Abbiamo avuto un anno decisamente difficile – ha detto il presidente di ACI Modena Vincenzo Credi – ma come commissione sportiva ACI abbiamo già programmato la prossima stagione. Avremo il passaggio della Mille Miglia e grandi iniziative come la finale nazionale di Coppa Italia di rally in gara unica. Questi due eventi per ACI Modena sono un riconoscimento del grande lavoro che io, la commissione sportiva e tutti i volontari stiamo svolgendo. Abbiamo fatto di tutto per avere la Mille Miglia e la grande soddisfazione è che quest’anno sono stati gli organizzatori a chiedercelo per la serietà che abbiamo dimostrato nell’edizione di due anni fa. Per questo ringrazio l’amministrazione, l’Accademia e tutti quelli che ci hanno aiutato. Per noi è la corsa più bella del mondo, sfortunatamente due anni fa il maltempo ci ha rovinato un po’ la festa perciò ci auguriamo che quest’anno sancisca la fine della pandemia e che si possa tornare a gioire tutti insieme”.

