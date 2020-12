Piantati 20 nuovi alberi nel parco dell’asilo di San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – Piantati 20 nuovi alberi nel parco dell’asilo di San Felice. anche i servizi d’infanzia 0/3 anni hanno partecipato al bando regionale “Quattro milioni e mezzo di alberi in più. Piantiamo un albero per ogni abitante in Emilia-Romagna”.

Venerdì scorso c’è stata la piantumazione di 20 specie di carpino nel parco, con l’insostituibile aiuto dei bambini che hanno fatto la loro parte per piantare gli alberi.

