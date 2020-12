Ravarino, a fuoco un’auto

RAVARINO – Lunedì sera i Vigili del fuoco sono stati chiamati attorno alle 19.30 per sedare l’incendio che aveva avvolto un’automobile parcheggiata in via Morotorto.

L’utilitaria è andata completamente distrutta. Non ci sono feriti.

Tutte da accertare le cause del rogo. Secondo le prime valutazioni dei Carabinieri, si tratterebbe di cause accidentali, aiutate dal fatto che l’auto fosse vecchia, appoggiata a un muro e sia andata a fuoco in pochi minuti.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017