Soliera, Drusiani, Ori e Venturelli: “Il M5S e la Lega solieresi hanno superato il limite anche della polemica”

SOLIERA – Nota di Roberto Drusiani (Gruppo Pd), Andrea Ori (Gruppo Viviamo Soliera) e Martina Venturelli (Gruppo Sinistra ambientalista per Soliera):

Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale a Soliera sono state approvate modifiche allo statuto di Aess, l’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile, di cui il comune di Soliera è socio insieme a tanti altri comuni ed istituzioni. Questa agenzia ha autonomia patrimoniale ed è senza scopo di lucro e la sua mission consiste nel fornire servizi a imprese, operatori economici e sociali, enti pubblici e di diritto privato e altre associazioni relativi soprattutto a miglioramento dell’efficienza nell’uso delle risorse energetiche, ricorso a fonti energetiche rinnovabili, riduzione delle emissioni di gas climalteranti, promozione del trasporto collettivo e tutto ciò che riguarda lo sviluppo sostenibile. Questa agenzia ha 14 dipendenti più un direttore e un fatturato di oltre un milione di euro, oltre ad avere un consiglio di amministrazione i cui membri, presidente incluso, non percepiscono alcun compenso. Tra le modifiche allo statuto c’è l’introduzione dei rimborsi spesa al presidente e ai consiglieri di amministrazione, stiamo parlando di rimborsare la benzina o il biglietto del treno nel caso i membri del CdA nello svolgere il loro compito debbano spostarsi dalla sede. Rimborsi che verranno definiti da apposito regolamento e che, essendo Aess una società pubblica, hanno un limite previsto dalla legge. Vorremmo far presente che un Consiglio di Amministrazione di una azienda, e Aess funziona come tale, non è equiparabile al Consiglio comunale come sostiene la Lega ma è l’organo di governance con responsabilità decisionali molto superiori ai consiglieri comunali. E‘ stato proposto un emendamento da parte della Lega, ma sostenuto anche dagli altri partiti di minoranza, per togliere tali rimborsi perché, secondo loro presidente e consiglieri, lo devono a fare a titolo gratuito ed a proprie spese. Noi abbiamo votato contro perché riteniamo che se giustificati e nei limiti di legge sia giusto dare a chi di fatto lavora (gratuitamente) almeno il rimborso quando dovuto. Ieri è uscita la perla… secondo la Lega, noi della maggioranza abbiamo di fatto garantito al sindaco Solomita, che è un consigliere chiamato in questa funzione dalla provincia, una sorta di “introito“ anche dopo la cessazione del suo mandato di sindaco. Una affermazione gravissima e offensiva in quanto noi riteniamo giusto nel merito il rimborso spese e non per la presenza di Solomita. Il nostro sindaco è stato scelto, tra i vari consiglieri provinciali, a rappresentare la provincia e invece di ritenerlo motivo di vanto per il nostro comune diventa il problema. Il capogruppo di Viviamo Soliera aggiunge ” Tutto però ha una radice. La MALAFEDE. E se il nostro sindaco non fosse stato uno dei consiglieri di amministrazione, ora scommetto non staremmo qui a scrivere.” Il capogruppo Pd continua dicendo: ” l’Agenzia fornisce supporto al comune di Soliera e a tutti gli atri comuni soci su quello che riguarda lo sviluppo sostenibile, le gare di appalto ed i finanziamenti europei, ed i tecnici comunali sebbene competenti e preparati non possono esserlo su ogni argomento, come invece pensano di essere i consiglieri del M5S di Soliera, alternando pretese di competenze in agraria, urbanistica, ingegneria “energetica” ed ambientale fino alla veterinaria; la realtà è che l’Aess è nata per ottimizzare le risorse secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.” Conclude la capogruppo di Sinistra Ambientalista per Soliera: ”Ci vogliono far credere che questa Agenzia sia un ricovero per politici “dismessi” ma ha assolutamente competenze e capacità strategica quanto attiene all’ambiente, alla cura delle risorse ed allo sviluppo sostenibile, come si può evincere dal sito www.aess-modena.it, perfettamente in linea con i nostri valori fondanti”