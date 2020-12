Soliera, il mercato bisettimanale durante le festività natalizie

SOLIERA – Nel periodo che va dal 22 dicembre al 6 gennaio 2021, il mercato del martedì e del sabato di Soliera, che si tiene dalle 8 alle 13 in via Geminiano Loschi, osserverà in modo rigoroso le disposizioni in materia contenute nei decreti e dpcm in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19.

Mentre stamattina gli stand erano regolarmente aperti, sabato 26 dicembre, per la festività di Santo Stefano, rimarranno chiusi. Martedì 29 dicembre dalle 8 alle 13 il mercato sarà aperto alla compravendita di tutte le categorie merceologiche, mentre sabato 2 e martedì 5 gennaio lo sarà limitatamente ai soli generi alimentari

Quanto al mercato contadino del venerdì in piazza Lusvardi, non si terrà né il 25 dicembre (Natale), né il 1° gennaio. Banchi e bancarelle torneranno venerdì 8 gennaio 2021.

