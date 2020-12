Soliera, via Canale chiusa per lavori dal 14 al 24 dicembre

Prenderanno il via lunedì 14 dicembre alle ore 8.30 per proseguire fino alle ore 18 di giovedì 24 dicembre, i lavori in via Canale, a Soliera. In questo intervallo temporale, la strada che costeggia l’argine del Secchia resterà chiusa al traffico nel tratto che va da via Santa Maria alla strada provinciale Carpi-Ravarino.

Le lavorazioni consistono nel rifacimento del canale di scolo delle acque che passa al di sotto della strada all’altezza di via Canale 182.

La strada deve essere tagliata, in quanto si deve accedere al canale otturato che si trova al di sotto della strada, pulire il passaggio e ricostruire un nuovo canale di scolo. A fine intervento, si provvederà a chiudere lo scavo e a ripristinare il manto stradale.

